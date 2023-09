In einem Wartehäuschen am Bahnhof Offenburg hat sich ein Mann am Dienstagabend vor einer Frau entblößt. Die anschließende Polizeifahndung blieb zunächst erfolglos.

Ein Exhibitionist hat sich am Mittwochabend gegen 18 Uhr in einem Wartehäuschen am Bahnhof Offenburg vor einer Frau entblößt. Die Polizei teilte mit, dass die Reisende in dem Häuschen wartete, als der übergriffige Mann seine Hose öffnete und zu masturbieren begann.

Die Frau flüchtete in die Bahnhofshalle

Um der Situation zu entkommen, ging die Frau daraufhin in die Bahnhofshalle. Obwohl die Polizei direkt im Anschluss begann nach ihm zu suchen, konnte sie den Mann nicht finden.

Der Exhibitionist ist schlank und etwa 1,80 Meter groß, hat mittelbraune Haare und trug ein dunkelrotes Poloshirt, eine graue Bermuda-Hose und Sandalen. Die Polizei bittet Zeugen sich mit Hinweisen unter (07 81) 9 19 00 zu melden.