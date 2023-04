Fachmesse Forst Live in Offenburg ist beliebt wie nie

Mehr als 30.000 Besucher erwarten die Veranstalter der Fachmesse Forst Live in Offenburg. Sie gilt als führend in Europa.

Zur Forst Live mit Wild & Fisch herrschte trotz der widrigen Wetterverhältnisse großer Andrang. „Der Regen war für den Wald ein Segen, für die Forst Live war er jedoch nicht abträglich“, freute sich Projektleiter Volker Matern am Messesamstag in einer Halbzeitbilanz. Er zeigte sich beeindruckt, wie die Messe nach der Pandemie wieder so gut angenommen werde.

Die Forst Live ist Europas führende Fachmesse unter den Jahresmessen und besitzt internationales Niveau. Mit 340 Ausstellern aus 15 Nationen war das Interesse so groß wie nie, sogar eine Warteliste von Ausstellern habe sich erstmals gebildet. Die Messeleitung gehe von mehr als 30.000 Besuchern aus. „Man will sich wieder live treffen“, so Matern.

Forsttechnik, erneuerbare Energien und Brennholzaufbereitung im Fokus

Mit ihren Kernthemen, der Forsttechnik mit der Walderneuerung und der Waldpflege sowie den erneuerbaren Energien trifft sie genau den derzeitigen gesellschaftspolitischen Nerv. Eine Aufbruchstimmung in der Forstbranche spüren die Aussteller, wenngleich sich erste dunkle Wolken durch die nachlassende Baukonjunktur abzeichnen.

„Die Investitionsbereitschaft ist aufgrund der momentan guten Marktlage auf dem Holzmarkt, vor allem bei Energieholz, sehr groß“, berichtet Pascal Martin von der Firma Müller & Martin aus Oberwolfach. Die Firma ist Spezialist für individuell an den Bedarf angepasste Forstspezialschlepper.

Unübersehbar im Freigelände waren Maschinen und Geräte für die Brennholzaufbereitung- und Verwertung. „Der Markt brummt“, berichtet die Firma Heizomat aus dem bayrischen Gunzenhausen, welche die gesamte energetische Produktionskette vom Baum bis zum Heizkessel anbietet.

Diskussion um Feinstaub aus Holzheizungen: Branche nimmt Wind aus den Segeln

Das Angebotsportfolio der Messe ist sowohl für die großen Forstunternehmen wie auch für den Endverbraucher mit dem Stubenofen interessant. Es gebe in Deutschland nichts Vergleichbares an Fachmessen, in der die Wertschöpfungskette vom Brennholzeinschlag bis zu deren Verwertung so umfangreich und so komplett angeboten werde, berichten die Firmenvertreter.

Der derzeitigen Diskussion in Deutschland um den Feinstaub aus den Holzheizungen möchte die Branche den Wind aus den Segeln nehmen. „Das ist eine technisch problemlos lösbare Sache und bei guter Holzqualität vernachlässigbar“, erklärt beispielsweise Eva Schneider vom österreichischen Brennholzspezialisten Posch. Energetisch waren auch die Akkugeräte in der Forsttechnik ein Messethema.

Der Akkuantrieb bei Forstkleingeräten, wie Freischneidern und kleineren Kettensägen, nimmt beim Branchenriesen Stihl schon einen Anteil von mehr als 50 Prozent ein, berichtet Vertriebsleiter Peter Braschoß. „Der Wunsch nach leistungsstarken Akkusägen für den Profibereich ist groß, ist derzeit aber technisch noch nicht ausgereift. Es wäre aber ein Segen, wenn der Motorenlärm aus dem Wald verschwindet“, erklärt der Kettensägenspezialist.

Forst Forum und Lumberjack-Wettbewerb als Highlights der Forst Live

Das Forst Forum der Badischen Bauern Zeitung und der Landesforstverwaltung ist fester Bestandteil der Messe und nahm Themen aus dem Umfeld des Klimawandels und der Unfallverhütung im Forst in das Programm. Sportlich ging es am Samstag beim Lumberjack zur Sache. Der 1. Forst Live Cup war die Bühne für durchtrainierte Männer mit Axt und Säge in den Disziplinen „Standing Block Chop“; „Sigle Buck“ und „Stock Saw“.

Die Forstfachmesse wird von der Themenmesse Wild und Fisch begleitet. Forst und Wild erreichen weitgehend die gleiche Zielgruppe. Thematisch standen der Wildtierschutz und die Kitzrettung mit Drohnen im Vordergrund. Diese Begleitmesse wertet das Gesamte auf, was sich im starken Besucherandrang und dem reichlichem Ausstellerangebot im Foyer in der neu eingebundenen Edeka Arena bestätigt. Positiv aus Aussteller- und Besuchersicht wird die kompakte Anordnung der Hallen mit dem Freigelände und den kurzen Wegen bewertet.