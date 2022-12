Fahren unter Drogeneinfluss? 21-Jähriger veranlasst in Offenburg Auffahrunfall

Ein 21-Jähriger ist am Sonntag in Offenburg einem Autofahrer mit voller Wucht hinten aufgefahren. Die Polizei vermutet, dass der junge Mann unter Drogeneinfluss stand.

Ein 21-Jähriger hat am vergangenen Sonntag in Offenburg an der Kreuzung Grabenallee/Hauptstraße einen Auffahrunfall veranlasst. Wie die Polizei mitteilte, stand der Autofahrer vermutlich unter Drogeneinfluss.

Der 21-Jährige sei gegen 19.40 Uhr nahezu ungebremst auf einen an der Ampel wartenden Autofahrer aufgefahren. Der 55-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

Die Polizei stellte bei der anschließenden Kontrolle fest, dass der 21-Jährige vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren sei. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Es entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.