Ein Fahrgast ohne Ticket leistet in Offenburger ICE Widerstand

Bei der Fahrkartenkontrolle im ICE von Freiburg nach Offenburg ist am Dienstagabend ein Mann ohne Ticket den Aufforderungen, den Zug zu verlassen, nicht freiwillig nachgekommen. Er wurde von Beamten der Bundespolizei auf die Wache mitgenommen.

Ein 23-Jähriger hat sich am Dienstagabend in einem ICE von Freiburg nach Offenburg ohne Ticket aufgehalten und bei anschließender Kontrolle jegliche Angaben seiner Personalien verweigert. Wie die Polizei mitteilte, wurde der eritreische Staatsangehörige von der Weiterfahrt ausgeschlossen. Beamte der Bundespolizei mussten den Mann beim Halt in Offenburg aus dem Zug entfernen, da er den Aufforderungen nicht freiwillig nachgekommen ist.

Bei dem Einsatz kam es zu Widerstandshandlungen des jungen Mannes wobei glücklicherweise niemand verletzt wurde. Eine weitere polizeiliche Untersuchung stellte eine Kleinmenge an Betäubungsmittel bei dem Mann fest.

Nachdem seine Identität auf der Wache geklärt wurde, durfte der in Deutschland gemeldete Asylbewerber die Dienststelle wieder verlassen. Er hat mit mehreren Anzeigen zu rechnen.