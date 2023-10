Fahrradfahrer beschädigt in Offenburg mehrere Autos

Ein Augenzeuge hatte am Mittwoch einen Mann beim Beschädigen mehrerer Autos in Offenburg gesehen. Die Polizei konnte später einen Verdächtigen ausmachen.

Ein Fahrradfahrer hat am vergangenen Mittwoch, gegen 22 Uhr, mehrere geparkte Autos in der Turnhallestraße in Offenburg beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, informierte ein Augenzeuge die Beamten.

Ein Verdächtiger wurde daraufhin in der Friedenstraße festgestellt und kontrolliert. Laut der Polizei habe der 42-Jährige Anzeichen von starkem Drogenkonsum gezeigt. Er musste die Beamten aus diesem Grund zum Polizeirevier Offenburg begleiten.

Mann muss in Gewahrsamseinrichtung bleiben

Der Verdächtige war weder verkehrsfähig noch konnte er Personen benennen, die ihn in Obhut hätten übernehmen können. Er blieb daher in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers.

In der Turnhallestraße wurden zwei Autos mit Schäden in Höhe von etwa 1.500 Euro festgestellt. Das Polizeirevier Offenburg führt die weiteren Ermittlungen.