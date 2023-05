Zwei Fahrradfahrer sind am Donnerstagmittag auf dem Radweg an der Moltkestraße Richtung Bohlsbach/ Ebersweier in Offenburg frontal zusammengestoßen. Laut Angaben der Polizei kollidierte eine 56-Jährige bei einem Abbiegevorgang mit einem entgegenkommenden Radfahrer.

Die Radfahrerin erlitt schwere Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Der 58-Jährige verletzte sich leicht. Es entstand ein Schaden von rund 600 Euro.