Fahrradfahrerin verletzt in Offenburg zwölfjähriges Kind

Eine Zwölfjährige hat sich bei einem Unfall in Offenburg am Dienstag leicht verletzt. Der Grund: Ein Zusammenprall mit einer Fahrradfahrerin.

Eine noch unbekannte Fahrradfahrerin ist in Offenburg am Dienstagmorgen mit einem Kind zusammengestoßen.

Zunächst war die Fahrradfahrerin auf dem Radweg in der Moltkestraße unterwegs. Zeitgleich fuhr dort ein Linienbus. Als eine Zwölfjährige gegen 7.25 Uhr an der Bushaltestellte in der Louis-Pasteur-Straße ausstieg, kam es zu dem Unfall.

Die Radfahrerin hielt daraufhin kurz an, fuhr danach jedoch davon. Einem Rettungswagen brachte das leicht verletzte Mädchen in das Klinikum Offenburg.

Die Polizei sucht nun nach der Fahrradfahrerin. Sie bittet alle, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer (07 81) 21 22 00 zu melden.