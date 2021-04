Illegale Fahrstunde

Fahrversuche einer 21-Jährigen in Offenburg enden an einer Hauswand

Eine 21-Jährige hat am Sonntagnachmittag auf einem Supermarktplatz in Offenburg offenbar das Autofahren geübt. Ihre Fahrt endete jedoch an einer Hauswand. Die Fahrerin besaß noch keine Fahrerlaubnis.