Farbschmiererei an Moschee in Offenburg

Wie die Polizei Offenburg in einer Presseinformation mitteilt, wurden am Wochenende zwei Außenwände der Moschee in Offenburg beschmiert.

In der Zeit von Samstagabend, 22.30 Uhr, bis Sonntagmorgen, 6.45 Uhr, wurden an der Moschee in der Stegermattstraße in Offenburg zwei Außenwände mit Farbe beschmiert.

Der Sachverhalt wurde von der Kriminalpolizei Offenburg aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0781/21-2820, zu melden.