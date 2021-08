Hohe Baukosten

Fehlender Wohnraum und steigende Mieten: Wird Wohnen in Offenburg zum Luxus?

Junge Familien in Offenburg berichten von Problemen, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Für den Mieterverein Offenburg-Lahr ist klar: Es gibt zu wenig Wohnraum. Der Leiter des städtischen Bauservices ist allerdings anderer Ansicht. Was ist also die Ursache?