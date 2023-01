Entscheidung am 30. Januar

Der Offenburger Flugplatz steht auf der Kippe

Wie sieht die Zukunft des Flugplatzes Offenburg aus? Am 30. Januar soll die Entscheidung fallen, ob der Flugplatz in bekannter Größe weiterbestehen soll – oder in abgespeckter Form, um Firmenansiedlungen zu ermöglichen.