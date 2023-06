Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Frau behindert Weiterfahrt von Streifenwagen in Offenburg

Ein Polizeiwagen ist am Samstagnachmittag von einer älteren Frau in Offenburg an der Weiterfahrt gehindert worden. Die Frau benahm sich anschließend den Beamten gegenüber weiterhin respektlos.