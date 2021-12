Frau in Offenburg kollidiert mit parkendem Auto

Eine 35-Jährige ist am Sonntag mit einem geparkten Pkw kollidiert. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Zwischen einem Autofahrer und einem parkenden Pkw ist es am späten Sonntagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, in der Weinstraße zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ist eine 35-Jährige mit einem, nur sehr knapp am Straßenrand geparkten Auto zusammengestoßen.

Durch die Kollision entstand ein Sachschaden von insgesamt knapp 23.000 Euro. Es wurden keine Personen bei dem Unfall verletzt. Eine Alkoholisierung der 35-Jährigen konnte vor Ort durch einen durchgeführten Atemalkoholtest ausgeschlossen werden.