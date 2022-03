In Offenburg ist am Montag eine Frau bei einem Brand gestorben. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Eine Frau ist am frühen Montagmorgen bei einem Schwelbrand in Offenburg gestorben. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war gegen 5.15 Uhr ein Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hindenburgstraße gemeldet worden.

Die Einsatzkräfte bargen die Bewohnerin der Wohnung, die eine Rauchgasvergiftung erlitten hatte. Sie starb kurz darauf.

Zur Ursache des Brandes machte der Sprecher noch keine Angaben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 7.35 Uhr]