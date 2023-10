Einen Spielautomaten in einer Gaststätte in Offenburg haben fünf Männer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aufgebrochen und ausgeraubt. Die Polizei konnte sie zunächst nicht finden.

Zu einem schweren Diebstahl ist es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 1.30 Uhr in einem Lokal in der Hauptstraße in der Nähe des zentralen Omnibusbahnhofes in Offenburg gekommen. Die Polizei teilte mit, dass als die allein anwesende Betreiberin der Gaststätte die Eingangstüre abschließen wollte, fünf Männer den Schankraum betraten.

Die Männer waren im Alter von 20 bis 30 Jahren

Die Gastwirtin wies die Männer im Alter von 20 bis 30 Jahren darauf hin, dass das Lokal bereits geschlossen habe. Die fünf Personen erklärten daraufhin der Frau, dass sie sich ruhig zu verhalten habe und drei von ihnen gingen in den hinteren Bereich der Gaststätte. Einen dort aufgehängten Spielautomat brachen die Männer gewaltsam auf und entwendeten die darin befindliche Geldkassette. Im Anschluss verließen die Täter das Lokal.

Die Gaststättenbetreiberin beschrieb die Täter als dunkel bekleidet und vier der Männer sollen kurze Haare gehabt haben. Die Fahndung der Polizei blieb bislang ergebnislos. Zeugen können sich unter (07 81) 21 22 00 melden.