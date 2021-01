Ein 32-jähriger Fußgänger ist am Montagabend beim Überqueren eines Kreuzungsbereichs von einem Auto erfasst und hierdurch schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 19 Uhr auf der Rauentaler Straße in Richtung Bahnhof unterwegs, lautet die Mitteilung der Polizei Offenburg. An der Kreuzung zur Straße „Im Steingerüst“ überquerte er die Straße, ohne nach derzeitigem Kenntnisstand auf einen von der Hardbergstraße herannahenden Audi zu achten. Der Sachschaden am Audi wird auf etwa 800 Euro geschätzt.