Geschäftseinbruch in Offenburg

In der Heinrich-Hertz-Straße wurde am Mittwochmorgen eingebrochen.

Am frühen Mittwochmorgen gegen 4 Uhr wurde ein Alarm in einem Geschäft in der Heinrich-Hertz-Straße ausgelöst. Wie das Polizeipräsidium Offenburg mitteilte, konnten Beschädigungen an der Eingangstür festgestellt werden.

Ob es zu einem Diebstahlschaden kam, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro beziffert.

Hinweise werden unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 entgegen genommen.