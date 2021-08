Gewinner des Architektenwettbewerbs für Klinikneubau in Offenburg steht fest

Der Neubau der Klinik in Offenburg geht voran. Mit dem Gewinner des Architektenwettbewerbs, dem Architektenbüro Ludes Architekten aus München, steht nun die nächste Planungsphase an.

Das Projekt für den Klinikneubau in Offenburg geht voran. Der Ortenaukreis und das Ortenau Klinikum haben den Gewinner des im März abgeschlossenen Architektenwettbewerbs, das Büro Ludes Architekten – Ingenieure GmbH aus München, als Generalplaner für den Neubau verpflichtet und damit die Realisierung des Gewinnerentwurfs gesichert. Das teilte die Pressestelle des Ortenau Klinikums mit.

Der geplante Klinikneubau in Offenburg wird bis zu 730 Betten umfassen. Das zukünftige Klinikareal grenzt nördlich an den Stadtteil Nordweststadt an und liegt zwischen den Ortsteilen Bohlsbach und Bühl. Das Klinikareal hat eine Größe von rund 20 Hektar.

Das Büro erhielt mit dem insgesamt besten Angebot den Vorzug vor den beiden weiteren Bietern, die jeweils den zweiten und dritten Preis im Architektenwettbewerb gewonnen hatten. Bereits Anfang Juli hat der Ausschuss für Gesundheit und Kliniken des Ortenaukreises dem Zuschlag für das Büro Ludes Architekten als Generalplaner zugestimmt. Kürzlich ist nun auch der Vertrag zwischen dem Planungsbüro und dem Ortenau Klinikum abgeschlossen worden.

„Ich freue mich, dass wir mit der Verpflichtung des ersten Preisträgers beste Voraussetzungen für die Realisierung eines modernen, innovativen Klinikneubaus schaffen und damit eine erstklassige Gesundheitsversorgung für die Bürgerinnen und Bürger in Offenburg und der Ortenau auch künftig sicherstellen können“, sagt Landrat Frank Scherer (parteilos). Mit der Auswahl des Generalplaners werde das Projekt nochmals deutlich Fahrt aufnehmen und in die Phase der konkreten Planungen gehen.

„Es geht zügig voran“, freut sich auch Offenburgs Oberbürgermeister Marco Steffens (CDU). „Mit Ludes Architekten gibt es nun auch für die weitere Planungsphase einen guten Partner, dessen Siegerentwurf bereits sehr überzeugt hat. Das ist sehr positiv mit Blick auf die hochwertige medizinische Versorgung der Menschen in der Stadt und der Region“, wird das Offenburger Stadtoberhaupt in der Pressemitteilung zitiert.

Gesundheitsversorgung mit neuer Klinik zeitgemäß und patientenorientiert

Der Klinikneubau in Offenburg wird innerhalb der vom Kreistag beschlossenen „Agenda 2030 - Zukunftsweg Ortenau Klinikum“, die ebenfalls einen Klinikneubau in Achern vorsieht, realisiert.

Ziel des Projekts ist es nach Darstellung von Klinikum und Landratsamt eine moderne, zeitgemäße, innovative und patientenorientierte Gesundheitsversorgung durch optimierte Prozesse und Strukturen im Gesamtkonzept des Ortenau Klinikums zu ermöglichen.

„Aufbauend auf dem Wettbewerbsergebnis werden wir jetzt unter Einbeziehung unserer Führungskräfte am Ortenau Klinikum Offenburg-Kehl die konkreten Planungen zügig voranbringen können“, sagt Ortenau Klinikum-Geschäftsführer Christian Keller.

„Damit wird für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bald deutlich erkennbar und spürbar sein, dass ein moderner, zukunftsweisender Klinikneubau in Offenburg in einigen Jahren Realität sein wird.“

Ortenaukreis als Bauherr nur Ansprech- und Vertragspartner

Das Büro Ludes Architekten – Ingenieure GmbH hat als Generalplaner die Aufgabe, im Auftrag des Bauherren alle erforderlichen Architekten- und weiteren Fachplanungen für den Neubau zu realisieren. Der Ortenaukreis hat als Bauherr damit selbst bei diesem komplexen Bauvorhaben nur einen Ansprech- und Vertragspartner.

Auch liegt die Verantwortung bei allen Leistungsphasen allein in der Hand des Generalplaners. Sofern dieser nicht alle Leistungen selbst erbringen kann, vergibt er die erforderlichen Objekt- oder Fachplanungen, zum Beispiel Tragwerksplanung und Technische Gebäudeausrüstung, und Beratungsleistungen an Nachunternehmer.

Die Beauftragung eines Generalplaners ist bei größeren Projekten ein gängiges Verfahren, das die Projektabwicklung durch die Bündelung aller Planungsleistungen deutlich optimiert, wie es abschließend heißt.