Am Dienstag Nachmittag haben zwei 23-Jährige eine Wagenabstellgruppe im Offenburger Bahnhof als Fotostudio auserkoren. Die Bundespolizei warnt vor den Gefahren des Aufenthalts zwischen den Gleisen.

Zwei 23-Jährige haben am Dienstag Nachmittag unerlaubt mehrere Gleise am Offenburger Bahnhof überquert, um an einer Wagenabstellgruppe Fotos zu machen. Wie die Polizei mitteilt, wurden die beiden von der Bundespolizei auf ihre Aktion angesprochen, zeigten sich dabei aber uneinsichtig und verharmlosten die Gefahren. Beide erwarten nun Anzeigen wegen des unbefugten Aufenthalts auf Gleisen.

Die Bundespolizei warnt ausdrücklich davor, Bahnanlagen als Fotomotiv zu verwenden. Ein solches Verhalten sei leichtsinnig und könne zu tragischen Unfällen führen. Zudem ist es eine Ordnungswidrigkeit, Gleise unbefugt zu überschreiten oder sich zwischen ihnen aufzuhalten.