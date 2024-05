Unbekannter gräbt Loch

Grab von Wolfgang Schäuble in Offenburg geschändet: Polizei ermittelt

Am Grab des im Dezember 2023 verstorbenen Wolfgang Schäuble auf dem Waldbachfriedhof in Offenburg ist es zu einem Zwischenfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde am Montagmorgen Erdaushub durch städtische Mitarbeiter festgestellt.