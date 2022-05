In der Nacht zum Mittwoch brannten vier Häuser im Danziger Weg in Offenburg komplett aus. Die Bewohner wurden evakuiert und sind nun obdachlos.

Mehrere Reihenhäuser brannten in der Nacht zum Mittwoch im Danziger Weg in Offenburg. Gegen 1.35 Uhr trafen die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und DRK trafen die Beamten gegen 01.35 Uhr, nachdem der Brand eines Hauses gemeldet worden war.

Wie das Polizeipräsidium Offenburg mitteilte, griff das Feuer in der dichten Wohnbebauung allerdings schnell auf die umliegenden Gebäude über. Insgesamt vier Reihenhäuser der Siedlung brannten komplett aus. Die Bewohner der betroffenen Häuser wurden evakuiert und können nicht mehr in ihre Wohnungen zurückkehren. Sie wurden in einer Halle untergebracht.

Zur Ursache des Brandes ermittelt die Polizei noch

Einzelne Personen wurden dabei leicht verletzt und medizinisch versorgt. Die Klärung zur Brandursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Höhe des Sachschadens kann aktuell noch nicht beziffert werden.