Mit rund 30 Einsatzkräften rückte die Offenburger Feuerwehr zu einem Brand in der Straßburger Straße aus. Auch die Polizei und der Rettungsdienst waren vor Ort.

Zu einem Großeinsatz der Feuerwehr kam es am Samstag in Offenburg. Gegen 11:30 Uhr wurden die Einsatzkräfte wegen einer Rauchentwicklung in die Straßburger Straße gerufen. Mehrere Anrufer schilderten der Integrierten Leitstelle Ortenau eine verdächtige Rauchentwicklung aus einer Tiefgarage, welche mit zwei mehrgeschossigen Wohngebäuden verbunden ist.

Daraufhin rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich laut Informationen der Feuerwehr das Lagebild, so dass unverzüglich die Brandbekämpfung unter schwerem Atemschutz über einen der Treppenräume eingeleitet wurde.

Straßburger Straße halbseitig gesperrt

Parallel wurden alle Treppenräume und die darüber liegenden Wohnungen kontrolliert. Mit umfangreichen Belüftungsmaßnahmen unter Einsatz von mehreren Hochleistungslüftern wurde die Tiefgarage vom Rauch befreit. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Vermutlich war ein technischer Defekt an einem PKW der Grund für die Rauchentwicklung.

Die Feuerwehr Offenburg war mit rund 30 Einsatzkräften zwei Stunden im Einsatz. Für die Dauer der Löschmaßnahmen musste die Straßburger Straße halbseitig gesperrt werden.