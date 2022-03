Ein halbes Jahr nach der Verabschiedung von Peter Dieterle wird das Polizeirevier Offenburg zum 1. April wieder einen Revierleiter haben: Das Amt übernimmt mit Guido Kühn der bisherige Leiter des Polizeireviers Achern/Oberkirch.

Was die Spatzen schon länger von den Dächern pfiffen, hat Polizeipräsident Reinhard Renter am Freitag bestätigt. Wie es in Achern weitergeht, blieb am Freitag offen.

Guido Kühn wurde im September 1971 in Hannover geboren, wuchs in Crailsheim auf und begann nach der Mittleren Reife seine Polizeikarriere 1989 in Biberach. Kühn arbeitete beim Autobahnpolizeirevier in Ilshofen und holte neben dem Beruf die Fachhochschulreife nach, der ein Studium an der Polizeihochschule in Villingen-Schwenningen folgte.

Stationen in Ludwigsburg, Ellwangen, Schwäbisch Hall und Stuttgart

Im gehobenen Dienst übernahm Kühn Führungsaufgaben in Ludwigsburg und Ellwangen und arbeitete in Schwäbisch Hall, beim Landeskriminalamt und bei der Landespolizeidirektion in Stuttgart.

Mit einem zweijährigen Studium in Münster an der Hochschule für Polizei stellte Kühn die Weichen für den Höheren Dienst, bevor er für sieben Jahre die Einsatzhundertschaft in Stuttgart leitete und unter anderem für zahlreiche Großeinsätze etwa bei Demos gegen Stuttgart 21 verantwortlich war. Für 14 Monate war Kühn zudem Chef eines Polizeiprojekts in Mazar-e Sharif in Afghanistan.

In die Ortenau kam Guido Kühn Ende 2015, als er die Nachfolge von Heinz Rith als Chef des Polizeireviers Achern/Oberkirch übernahm und nach Offenburg zog, wo der Polizeioberrat und Familienvater auch seinen Wohnsitz hat.