Erinnerung an die badische Revolution

Zapfenstreich und Umzug als Abschluss: Die Heimattage in Offenburg sind zu Ende

Offenburg schaffte den Spagat: Bei den Heimattagen erinnerte man in den zurückliegenden Wochen an die badische Revolution und zugleich an das Schicksal vieler jüdischer Bürger der Stadt während der Nazi-Zeit