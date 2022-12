Die Hundebesitzer in Offenburg sollen ab dem neuen Jahr mehr Steuer bezahlen müssen. Der zuständige Haupt- und Bauausschuss folgte damit einer Empfehlung der Verwaltung. Der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung 2022 am 19. Dezember das letzte Wort.

Die anstehende Erhöhung kommt nicht aus heiter-hellem Himmel. Bereits im Juli 2021 hat der Gemeinderat sich für eine Anhebung der Steuer zum 1. Januar 2023 ausgesprochen.

Oberbürgermeister Marco Steffens (CDU) und Bürgermeister Hans-Peter Kopp wussten sich beim Erhöhungsantrag auf der sicheren Seite, zumal die vorerst letzte Anhebung bereits zwölf Jahre zurückliegt.

Im Jahr 2010 war die Steuer für den Vierbeiner von 75 auf 100 Euro erhöht worden, und zwar für den Ersthund. Für den Zweithund wurde man seitdem jährlich mit 200 Euro zur Kasse gebeten – statt wie zuvor mit 150 Euro.

Rund 20 Prozent teurer

Jetzt also wieder eine Anhebung. Zwar falle diese mit einem Plus von 20 Prozent nicht ganz gering aus, allerdings seien die Nettoeinkommen, so die von Marc Wüst ausgearbeitete Verwaltungsvorlage, in den vergangenen rund zwölf Jahren um 25 Prozent gestiegen.

Demnach soll jetzt die Steuer für den Ersthund von 100 auf 120 Euro steigen und für jeden weiteren Hund von 200 auf 240 Euro. Die Zwingersteuer soll ebenfalls von 200 auf 240 Euro angehoben werden, die Kampfhundesteuer von 600 auf 720 Euro.

Die Verwaltung verhehlt nicht, dass der neue Steuersatz beim Ersthund etwas über dem Durchschnittswert der baden-württembergischen Städte mit mehr als 40.000 Einwohnern liege – der betrage 113 Euro.

Angesichts der lange Zeit stabilen Steuerhöhe sei das aber angemessen. Die Vergleichswerte benachbarter Städte: Rastatt 84 Euro; Achern 90 Euro; Kehl und Bühl 96 Euro; Lahr und Oberkirch 100 Euro; Baden-Baden 110 Euro, Emmendingen 120 Euro.

2.307 Hunde in Offenburg gemeldet

Gegenwärtig sind auf dem Gebiet der Stadt Offenburg genau 2.307 Hunde gemeldet. Vier davon sind als Kampfhunde beziehungsweise gefährliche Hunde eingestuft.

Zudem werden vier Zwinger besteuert. 56 Hunde sind steuerfrei, vor allem weil sie als Schutz- und Hütehunde eingestuft sind.

Die Gesamteinnahmen aus der Hundesteuer betragen bislang jährlich 230.000 Euro. Die Stadtverwaltung geht ab 2023 von einem Plus für das Stadtsäckel in Höhe von 47.000 Euro pro Jahr aus.

CDU-Sprecher Werner Maier teilte mit, ihm falle immer wieder auf, „dass der eine oder andere Hund nicht angemeldet ist“. Ob man denn nicht den Gemeindevollzugsdienst mal losschicken könne, um nach unangemeldeten Hunden zu fahnden.

Sonderaktion: „Leute, meldet eure Hunde an“

Bürgermeister Kopp konnte sich zumindest mit der Idee anfreunden, seitens der Verwaltung wie vor etwa 15 Jahren mal wieder eine Sonderaktion zu starten, nach dem Motto: „Leute, meldet eure Hunde an“.

Es sei eben nicht gerecht, wenn Hundehalter ihre Vierbeiner nicht anmelden. Fraktionskollegin Elisabeth Abele regte an, stabilere Hundemarken für das Halsband zu wählen.

Zudem wies sie auf Erfurt hin, wo in einem Park Hunde frei laufen könnten und Radfahrer und Fußgänger per Hinweisschilder aufgefordert seien, auf die Tiere Rücksicht zu nehmen: Ein solch eingezäunter Bereich fehle in Offenburg.

OB Steffens meinte: „Mir fällt im Moment kein Park ein, wo man Hunde frei laufen lassen könnte.“ Zudem: Für einen Jogger könne es sehr unangenehm sein, wenn plötzlich zwei Hunde an ihm hochspringen.

Loretta Bös (SPD) warf zuletzt ein: Sie habe die Information erhalten, dass die Tierheime derzeit sehr voll seien. Das sei in Grenzregionen nicht unüblich, so Steffens: In Deutschland würden ausgesetzte Tiere eben am Leben erhalten.