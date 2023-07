Die Waggontür eines Nachtzugs ist am Sonntag in Offenburg mit einem Stein demoliert worden. Zuvor wurden Reisende wegen fehlender Tickets aus dem Zug verwiesen.

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen IC-Nightjet am Offenburger Bahnhof mit Steinen beworfen. Wie die Polizei mitteilte, durchschlug ein Stein die Glasscheibe einer Waggontür. Reisende wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Der Zug fuhr gegen 1 Uhr am Sonntag vom Bahnhof ab. Nach dem Angriff meldete der Zugchef den Beamten, dass er zuvor drei Männer wegen fehlender Tickets aus dem Zug in Offenburg verwiesen habe. Die Personen seien anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Polizeiinspektion ermittelt

Die Bundespolizei ermittelt aktuell wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Offenburg in Verbindung zu setzen.