Offenburg bekommt eine neue Zentrale für die Bundespolizei

Die Bundespolizei Offenburg wird personell verstärkt und bekommt ein modernes neues Dienstgebäude am nördlichen Stadteingang. Gebaut wird es für 18 Millionen Euro von der Grossmann Gruppe aus Kehl, die es an den Bund vermietet.

Schon Mitte 2024 soll das fünfgeschossige Gebäude stehen und mit dazu beitragen, dass Offenburgs nördliche Stadteinfahrt nach und nach ihr von nüchternen Industriegebäuden und Brachflächen geprägtes Gesicht verliert. Am Mittwochmorgen fiel bei eisigen Temperaturen der Startschuss für das Großprojekt mit dem symbolischen Spatenstich.

„Wir bekommen einen total neuen Stadteingang“, freute sich Baubürgermeister Oliver Martini, verwies auf die Erneuerungen beim Traditionsunternehmen Meiko, den bevorstehenden Bau des Großklinikums, aber auch die laufenden Projekte auf dem früheren Areal von Stahlbau-Müller, wo die Kehler Grossmann Group den denkmalgeschützten Eiermann-Bau saniert und um einen Neubau ergänzt.

Neubau für die Polizei in Offenburg kostet 18 Millionen Euro

Grossmann ist es auch, der im Auftrag des Bundes den Neubau der Bundespolizeiinspektion Offenburg verwirklicht. „Für uns ist das ein besonderer Moment“, sagte Architekt Jürgen Grossmann, dessen Unternehmensgruppe 18 Millionen Euro in das fünfgeschossige Gebäude investiert, das dann vom Bund langfristig angemietet wird.

Grossmann hat frühzeitig das Potenzial des früheren Güterbahnareals entdeckt und sieht im Norden der Stadt durchaus noch Potenzial nach oben, ohnehin durch den Klinik-Neubau: „Es wird sich ein völlig neues Offenburg entwickeln.“ Er freue sich, dass er dazu beitragen könne.

Bereits 2018 hatte Grossmann das frühere Bahnareal östlich der Okenstraße vom Immobilienentwickler Aurelis gekauft. Einen Neubau für die Bundespolizei habe man damals „noch gar nicht auf dem Schirm gehabt.“

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) hatte laut Markus Jörg von der Freiburger Bima-Direktion die Aufgabe, angesichts der Raumnot im bestehenden Bundespolizeigebäude an der Straßburger Straße ein passendes Areal für einen bedarfsgerechten Neubau zu finden.

Für Armin Hansmann, stellvertretender Leiter der Bundespolizeiinspektion Offenburg, ist der künftige Standort „ein Glücksfall“. Die Lage sei verkehrsgünstig. Man sei schnell auf der Autobahn, aber auch der Offenburger Bahnhof, einer der Einsatz-Schwerpunkte der Bundespolizei, sei so schnell erreichbar wie bisher.

Seit 1999 ist die einst aus dem Bundesgrenzschutz hervorgegangenen Bundespolizei als Inspektion in Offenburg ansässig. Damals habe sie über 120 Bedienstete verfügt – inzwischen sind es annähernd 300. „Das macht den Platzbedarf deutlich“, so Hansmann.

Laut Wolfgang Kuner, Leiter des Stabsbereichs Verwaltung der Bundespolizeidirektion Stuttgart, gab es im vergangenen Jahr aufgrund erhöhter Sicherheitsanforderungen eine personelle Aufstockung um rund 800 Stellen für Baden-Württemberg: „Davon bekommt auch Offenburg etwas ab.“

Armin Hansmann geht davon aus, dass die Inspektion auf 320 Beamtinnen und Beamte wächst. Denkbar sei auch aufgrund neu hinzukommender Aufgaben, ein Anstieg auf bis zu 350, was allerdings derzeit noch dem Blick in die Glaskugel gleiche.

Zuständig ist die Inspektion, zu der ein Revier in Kehl sowie eines am Baden-Airport gehören, für rund 100 Kilometer Grenzlinie zu Frankreich, für die Luftsicherheit am Flughafen mit seinen in diesem Jahr rund 600.000 Passagieren sowie die Bahnhöfe und Bahnstrecken in insgesamt fünf Landkreisen.

Die neue Bundespolizeiinspektion wird 3.600 Quadratmeter groß

Das neue Gebäude mit 3.600 Quadratmeter Nutzfläche entsteht nach Angaben von Sami Hadi, der die Grossmann Group zusammen mit Jürgen Grossmann und Svetozar Ivanoff führt, auf einem 28.000 Quadratmeter großen Areal. Weil es bisher Bahngelände war, musste es erst noch aufwändig an die Infrastruktur angeschlossen werden.

180 Meter Abwasserkanal musste verlegt und aufwändig auch ein leistungsfähiger Stromanschluss geschaffen werden – es sollen künftig auch E-Dienstfahrzeuge geladen werden können. Beheizt wird das Gebäude über eine große Holzpellet-Anlage im Keller.

Dass Kalkulationen derzeit schwierig sind, bestätigt Sami Hadi: „Die Baukostenthematik ist irre.“ Aber auch Lieferprobleme bei bestimmten Bauteilen sorgten derzeit für Unwägbarkeiten.

Nicht zuletzt schreibt das Bundeskriminalamt für Polizeigebäude besondere Sicherheitsvorkehrungen vor, etwa schusssichere Verglasung – der Quadratmeter, einbaufertig, kostet rund 5.000 Euro, so Hadi. „Das ist dann allerdings auch Kalaschnikow-fest.“