Es hat gedauert. An diesem Dienstag soll das zentrale Impfzentrum des Landes in Offenburg in Betrieb gehen. Der Anfang wird bescheiden sein: Knapp 300 Spritzen können die Helfer am Tag verabreichen, dann ist der Impfstoff weg.

Das liegt weit unter den Kapazitäten der Einrichtung, die die Messe Offenburg gemeinsam mit dem Malteser Hilfsdienst aus dem Boden gestampft hat. 1.500 Menschen könnten dort täglich gegen das Coronavirus immunisiert werden. Wenn es genügend Impfstoffe gäbe.