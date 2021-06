Beschauliche Ruhe im Offenburger Impfzentrum

Plötzlich ist es für eine Minute still. Irgendwie seltsam. Denn eigentlich sollte das Impfzentrum in der Offenburger Messehalle mit seinen 18 Impfstraßen brummen wie ein Bienenstock. Tut es aber nicht an diesem Donnerstag kurz nach 12 Uhr. Als hätten alle kollektiv beschlossen, Mittagspause zu machen.

Was für ein Kontrast zu Anfang Mai, als sich die Schlange Wartender teilweise auf die Straße staute, als man drei Stunden brauchte, um endlich seine Spritze zu bekommen.

An diesem Feiertag ist alles, freundlich gesagt, super-entspannt, und das liegt nicht am Wetter. Die Impfzentren baden aus, was Politik und Pharmaindustrie verbummelt haben – es fehlt, allen vollmundigen Versprechungen zum Trotz, vorne und hinten an Impfstoffen.