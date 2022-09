Der Supermarkt der Zukunft

In Offenburg nimmt Edeka einen automatisierten 24-Stunden-Einkaufsmarkt in Betrieb

In Offenburg startet ein vollautomatisierter „E24/7-Markt“ mit 500 Artikeln, die per App oder vor Ort an einem Terminal bestellt werden können. Künftig können Kunden sich rund um die Uhr mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln eindecken.