Jugendliche beschädigen nachts in Offenburg mehrere Autos

In der Nacht zum Samstag haben mehrere Jugendliche mutmaßlich Autos beschädigt und unter anderem einen Gullideckel aus der Straße gehoben.

Mehrere Zeugen in Offenburg haben am frühen Samstag Jugendliche gemeldet, die zuerst herumgeschrien und später Autos in der ‘Amalie-Hofer-Straße’ beschädigt haben. Wie die Polizei mitteilte, versuchten die Jugendlichen beim Eintreffen der alarmierten Beamten des Polizeireviers Offenburg gegen 2.10 Uhr zu flüchten.

Hierbei konnten ein 14-Jähriger vorläufig festgenommen werden. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde Jugendliche in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben.

Überprüfungen vor Ort zeigten, dass mehrere Autos beschädigt wurden. Auch einen Gullideckel hatten die Jugendlichen aus der Straße gehoben.