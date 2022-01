Zeugen geschlagen

Jugendlicher stiehlt Getränkedose in Offenburger Supermarkt

Ein 16-Jähriger hat am Mittwochmittag eine Getränkedose in einem Lebensmittelgeschäft in Offenburg gestohlen. Anschließend schlug er einen Zeugen, der ihn festhielt, bis die Polizei eintraf.