Junger Mann bedroht Autofahrer mit Schreckschusswaffe

Ein 19-jähriger Mann hat am Freitagabend zwei junge Männer aus seinem Auto heraus mit einer Schreckschusswaffe im Kreis Offenburg bedroht. Wie die Polizei mitteilte, fuhren ein 18-jähriger und ein 20-jähriger Mann zusammen mit ihrem Auto von Zell am Harmersbach in Richtung Steinach, als der 19-Jährige mit seinem Auto den beiden jungen Männern immer wieder nah auffuhr. In der Kolpingstraße bedrohte der 19-jährige Autofahrer die beiden Männer mit einer Schreckschusswaffe aus seinem Auto. Weiter informierte die Polizei, soll es auch zu verbalen Drohungen seitens des 20-Jährigen gegen den 19-Jährigen gekommen sein.

Nach einer Durchsuchung bei dem 19-jährigen Mann konnten die Beamten die Schreckschusswaffe mit Munition sicherstellen. Der 19-Jährige konnte keinen Waffenschein vorweisen.

Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben nun die Ermittlungen aufgenommen.