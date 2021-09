Das Verwaltungsgericht in Freiburg hat eine Klage gegen die große Klinikreform im Kreis zurückgewiesen. Eine entsprechende Entscheidung, die sich bereits in der mündlichen Verhandlung am vergangenen Freitag abgezeichnet hatte, gab das Gericht am Montag bekannt.

Ironie der Ereignisse: Die mündliche Verhandlung fand ausgerechnet an dem Tag statt, an dem das Oberkircher Krankenhaus endgültig seine Türen schloss.

In dem Verfahren hatte sich die Kammer nicht einmal in erster Linie mit den inhaltlichen Argumenten befassen müssen, sondern die drei Kläger offenbar bereits aus formalen Gründen abgewiesen. Sie seien von der Entscheidung des Kreistags, bis 2030 die Häuser in Gengenbach, Ettenheim, Kehl und Oberkirch zu schließen, nicht betroffen.

Die Kläger sind umfassend gescheitert. Christian Keller, Geschäftsführer Klinikum

Alle drei Kläger hätten die Möglichkeit, ein näher gelegenes Klinikum als die genannten Häuser zu erreichen, gab Klinik-Geschäftsführer Christian Keller den Tenor der Entscheidung wider. Er begrüßte die Entscheidung: „Die Kläger sind umfassend gescheitert.“ Der Versuch einer erneuten Blockade der Klinikreform bleibe erfolglos.

Wie genau das Gericht seine Entscheidung begründet, ist vorerst offen. Das Gericht wolle seine Urteilsgründe möglichst zeitnah vorlegen, so eine Sprecherin am Montag. Möglich ist in diesem Zusammenhang auch, dass die drei Kläger juristisch auch in die falsche Richtung gezielt haben.

Klage gegen Agenda 2030 gescheitert: Warten auf die Urteilsgründe

Da das Regierungspräsidium durch eine Änderung des Planfeststellungsbescheids für das Oberkircher Haus in diesem Sommer den Kreistagsbeschluss umsetzte, könnte das Argument, dass Stuttgart hier das letzte Wort haben müsse, ins Leere gehen. Schließlich ist das Regierungspräsidium die Mittelbehörde des Landes.

Die Kläger hätten „eine ganze Reihe“ juristischer Argumente vorgebracht, sagte die Gerichtssprecherin weiter. Welches letztlich den Ausschlag gab, werde erst die Urteilsbegründung zeigen.

Im Ergebnis hatten sie keinen Erfolg – auch nicht mit dem Hinweis auf das Urteil eines anderen Verwaltungsgerichts aus dem Jahr 1967 zur Schließung einer Bullenbesamungsstation, wie Klinik-Geschäftsführer Christian Keller im Nachgang der Entscheidung ironisch anmerkte.

Tauziehen währt schon Jahre

Die juristische Auseinandersetzung ist der bisherige Höhepunkt eines seit Jahren währenden Tauziehens um die Schließung der vier Krankenhäuser, die der Kreistag im Juli 2018 auf den Weg gebracht hatte.

Einer der drei Kläger war seinerzeit als Kreisrat an der Entscheidung beteiligt (und hatte gegen die Agenda gestimmt), ein anderer hatte sich zuletzt durch massive und teilweise persönliche Kritik an Klinik-Geschäftsführer Keller und Landrat Frank Scherer hervorgetan.

Unter anderem war er wohl an einer Flugblattaktion am Wohnort des Geschäftsführers beteiligt („Klinikschließer wohnen unerkannt unter uns“). Ein Vorgang, der ebenfalls die Justiz beschäftigt, nachdem Christian Keller Anzeige erstattet hatte. Die Ermittlungen laufen noch, sagte er am Montag.

Gibt es eine weitere Runde?

Offen ist, wie es weitergeht. Das Gericht hatte Rechtsmittel gegen die Entscheidung ausgeschlossen. Allerdings kann dies noch angefochten werden.

Die drei Kläger hatten bereits am Rande der mündlichen Verhandlung in der vergangenen Woche gegenüber Medienvertretern angekündigt, in jedem Fall Rechtsmittel einlegen zu wollen.