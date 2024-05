Kreistag beschließt Neubau des Landratsamts in Offenburg

Neubau statt Sanierung des alten Landratsamts in Offenburg: Landrat Frank Scherer ist erleichtert über die Entscheidung des Kreistags. In der Standortfrage gibt es jetzt noch eine Überraschung.

Mit großer Mehrheit bei acht Enthaltungen und acht Gegenstimmen hat der Kreistag des Ortenaukreises in seiner nichtöffentlichen Sitzung am Dienstagnachmittag beschlossen, vorrangig einen Neubau des Landratsamts anstelle einer Sanierung des Verwaltungsgebäudes in der Offenburger Badstraße 20 nebst eines Erweiterungsbaus weiterzuverfolgen. Eine mögliche jahrelange Gesamt-Sanierung ist damit erst mal vom Tisch, heißt es in einer Pressemitteilung.

Landrat Scherer nach zum Neubau des Landratsamts in Offenburg erleichtert

„Ich bin erleichtert, dass die Kreisrätinnen und Kreisräte erkannt haben, dass eine Gesamtsanierung aus ökologischen und ökonomischen Gründen keinen Sinn macht. Zudem wäre die gegebenenfalls erforderliche Interimsunterbringung in Bürocontainern über einen Sanierungszeitraum von mindestens fünf Jahren unzumutbar für unsere Beschäftigten und Kunden“, erklärt Landrat Frank Scherer.

„Hinsichtlich der Standortfrage konnten noch nicht alle relevanten Fragen geklärt werden, weil wir ergänzend zum Suchlauf der Stadt Offenburg sehr kurzfristig ein weiteres Grundstückangebot in Offenburg erhalten haben. Für eine Entscheidung über ein Grundstück ist daher noch kein Raum“, informierte Scherer. Mit den Eigentümern des Güterbahnhof-Grundstücks sei aber eine vorläufige Reservierung ausgehandelt worden, bis alle Fragen geklärt sind. Für diese Option stimmten die Kreistagsmitglieder mehrheitlich.

Suchlauf für Grundstücke in Offenburg startet nochmal

Nach einem Antrag der CDU-Fraktion wurde die Verwaltung zudem einstimmig beauftragt, den Suchlauf für geeignete Grundstücke in Offenburg nochmals zu starten und zu erweitern. Der verhandelte Kaufpreis soll dann durch einen Immobiliengutachter belegt werden.

Die vom Verwaltungsausschuss ursprünglich empfohlene öffentliche Sondersitzung des Kreistags am 14. Mai entfällt. Über das weitere Vorgehen wird der am 9. Juni neu zu wählende Kreistag nach seiner Konstituierung am 12. September entscheiden.