Kriminalstatistik: Die Aufklärungsquote in Offenburg steigt

Nie zuvor in den vergangenen knapp 20 Jahren ist die Zahl der auf dem Gebiet der Stadt Offenburg begangenen Straftaten so niedrig gewesen wie 2021. Die Aufklärungsquote ist auf knapp 70 Prozent gestiegen. Positiv ist auch die Entwicklung der Verkehrsunfälle.

Für Guido Kühn war die Jahrespräsentation eine Premiere, der Nachfolger von Peter Dieterle als Leiter des Polizeireviers Offenburg ist neu im Amt. Lob zollte er Simon Schmitt, der in der Interimsphase gute Arbeit geleistet habe. Alle freuten sich über den Abwärtstrend bei den Straftaten.

2021 registrierte die Polizei auf Gemarkung Offenburg 5.020 Straftaten – „niedrigster Wert seit 19 Jahren“, so Kühn. Vor zwei Jahren wurden noch 6.531 Straftaten registriert, weitere zwei Jahre zuvor 7.201. Im Vergleich mit den anderen Großen Kreisstädten im Ortenaukreis liegt Offenburg auf Platz zwei, hinter Kehl mit 5.480 Straftaten. Dahinter Lahr (2.936), Achern (1.257) und Oberkirch (591).

Diebstähle machen 35 Prozent aus

Fast 35 Prozent der Straftaten machten in Offenburg die Diebstähle aus (1.458 Fälle), 20 Prozent die Betrugsdelikte (831), elf Prozent die Drogensachen (448) und zehn Prozent die Körperverletzungen (427). Es gab außerdem drei Straftaten gegen das Leben, aber keinen Toten. Auch die Zahlen bei den Diebstählen, Wohnungseinbrüchen (23) und bei der Straßenkriminalität (829) seien, auf die vergangenen 19 Jahren bezogen, Bestwerte.

Festgestellt wurden im Vorjahr außerdem 93 Sexualdelikte. Die Zahl liege zwar über dem Fünf-Jahres-Schnitt, sei aber besser als der Vorjahreswert.

Deutlich gesunken ist auch der Bereich Straßenkriminalität: Die 821 Straftaten stellten gegenüber 2017 einen Rückgang um 17 Prozent dar. Bei den Wohnungseinbrüchen gab es gegenüber 2020 einen Rückgang von 23,3 Prozent. Die exakte Zahl (23) liege sogar um fast 50 unter jener von 2017. Das liege auch an der guten Präventionsarbeit, beteuerte Kühn: „Die Bürger sind heute einfach sensibilisierter.“

Im Vorjahr wurden 81 Gewalttaten gegen Polizeibeamte und 70 Fälle von häuslicher Gewalt registriert – 19 mehr als im Jahr davor. „Das hat schon was mit den Lockdowns zu tun“, so der neue Revierchef. Einen deutlichen Rückgang gab es auch bei den Graffiti-Verstößen: von 320 anno 2019 auf zuletzt 147. Alexa Adelmann, welche die Kommunale Kriminalprävention vorstellte, erwähnte die Zuschüsse für die Beseitigung von „Schmierereien“: maximal 2.000 Euro pro Grundstück. Zugleich wies sie auf die neue legale Fläche an der Burda-Unterführung hin.

Im gesamten Stadtgebiet wurden im vergangenen Jahr 2.485 Tatverdächtige festgestellt – deutlich weniger als 2020, damals waren es 2.801. Und erst recht deutlich weniger als 2018 mit noch 3.281 Tatverdächtigen.

Waren vor fünf Jahren noch 481 Heranwachsende tatverdächtig, so waren es zuletzt lediglich 251. Auch 71 Kinder wurden erwischt. Das waren 20 mehr als 2020, aber 20 weniger als 2019. Für das Thema Kinderpornografie habe die Kripo einen festen Arbeitsbereich eingerichtet, so Polizeisprecherin Karen Stürzel.

Auch beim „Unfallort Offenburg“, so Revierleiter Guido Kühn, zeige sich eine positive Entwicklung. Die Zahl der Verkehrsunfälle sei 2021 gegenüber dem Vorjahr um acht Prozent gesunken, die Zahl der Verletzten um 16 Prozent. Es wurden 1.662 Verkehrsunfälle gezählt, bei 197 von ihnen gab es Personenschäden – auch dies ein Rückgang. Auf 107 zurückgegangen ist die Zahl der Radfahrunfälle (minus 29 Prozent). Gestiegen ist die Zahl der E-Bike-Unfälle (auf 26) und Fußgängerunfälle (auf 20). Die Unfallfluchten gingen um zwölf Prozent auf 359 zurück und bei den Alkohol-Unfällen um minus 27 Prozent auf 22.