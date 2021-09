Ladendieb schlägt in Offenburg auf Filialleiter ein

Nachdem er bereits am vorigen Freitag in dem Geschäft gestohlen hatte, wurde ein Hausverbot gegen den 36-Jährigen verhängt. Das hinderte ihn nicht daran, bereits am Montag wieder die Filiale zu betreten.

Ein 36-Jähriger Mann ist am Montag zum wiederholten Male in der Offenburger Innenstadt auffällig geworden. Wie die Polizei berichtet, stahl er am Montagmittag kurz nach 12 Uhr in einem Geschäft in der Carl-Blos-Straße. Als die alarmierten Beamten eintrafen, schlug der Dieb gerade auf den Filialleiter ein. Dieser hatte ihm nach einem Diebstahl am vorigen Freitag bereits ein Hausverbot für den Laden erteilt.

Den Wiederholungstäter erwarten nun Anzeigen wegen Körperverletzung, Diebstahl und Hausfriedensbruch.