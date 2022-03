Nur 24 Stunden hat ein Helferteam gebraucht, um die Halle 1 der Offenburger Messe in eine Notunterkunft für geflüchtete Ukrainer zu verwandeln. Lob gab es dafür von Landesjustizministerin Gentges.

Offenburg beherbergt die ersten 80 Flüchtlinge aus der Ukraine. Binnen 24 Stunden wurde die Halle 1 der Offenburger Messe dafür vorbereitet. Es gibt einen Schlafsaal mit 500 Betten, Kantine, Test- und Registrierzentrum sowie Duschen in einem Spezial-Fahrzeug, das ein namhafter Hersteller für sanitärtechnische Produkte zur Verfügung stellt.

Allerdings liegt die Zahl der aufgenommenen Ukrainer deutlich unter den von der Koordinierungsstelle des Bundes angekündigten 450 Menschen für die Messe-Unterkunft.

Mit Stand Montag, 21. März, war nicht einmal ein Fünftel eingetroffen. Bis Donnerstag vorige Woche waren 50 Menschen. 30 kamen über das Wochenende, sodass derzeit 80 Ukrainer in der Messehalle eine vorübergehende Bleibe gefunden haben, wie Matthias Henrich, stellvertretender Pressesprecher des Regierungspräsidiums Freiburg, am Montag auf Anfrage der Redaktion berichtete.

„Offenbar bestehen auf Seiten des Bundes bei der Verteilung der Geflüchteten auf die Bundesländer noch große Abstimmungsschwierigkeiten“, so die Einschätzung der Freiburger Behörde.

Am Montagmorgen haben die Malteser die Betreuung der Flüchtlinge übernommen. Mit der Messe-Gesellschaft gibt es eine Vereinbarung über die Verpflegung von 200 Personen. Ursprünglich stand die Versorgung von 500 Menschen im Raum. Wo die Ukrainer aus der Halle 1 der Offenburger Messe unterkommen, klärt das Regierungspräsidium derzeit in „intensiven Gespräch mit dem Landratsamt Ortenaukreis.“ Zunächst müssen dazu verlässliche Strukturen geschaffen werden.

Ziel sei, dass der Aufenthalt der Flüchtlinge auf der Messe möglichst kurz ausfällt und die Leute zeitnah in festen Unterkünften untergebracht werden können, erläutert Henrich die weitere Vorgehensweise. Dies werde auch weitere Landkreise in der Region betreffen. Wann genau die Weiterverteilung beginnen wird, stehe noch nicht fest.

Landesjustizministerin Gentges lobt den Einsatz der Helfer

Am Freitagabend war großer Besichtigungstermin für den eindrucksvollen Aufschlag, den rund 100 haupt- und ehrenamtliche Helfer in der Offenburger Halle geleistet hatten. Landesjustizministerin Marion Gentges (CDU) und Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer (parteilos) waren vor Ort, dazu Entscheider aller beteiligten Verwaltungsebenen und die Führungsetage der operativen Kräfte – Bärbel Schäfer sprach von der Blaulichtfamilie. Das Ergebnis war beeindruckend, darin waren sich alle einig.

Die Geschwindigkeit, mit der die Notunterkunft aus dem Boden gestampft wurde, war angezeigt, denn von Bundesebene waren für Donnerstagnachmittag 450 Flüchtlinge angekündigt. Um 15 Uhr war Offenburg einsatzbereit. Doch am Abend kamen dann nur rund 50 an.

Das mag damit zu tun haben, wie am Rande der Begehung gemutmaßt wurden, dass in Hannover tatsächlich 450 auf den Weg geschickt wurden, dass dann aber die Mehrzahl unterwegs ausgestiegen sei, um bei Verwandten und Freunden unterzukommen. Der Südwesten ist in Deutschland maximal entfernt von der ukrainischen Grenze. Die Rede war dann von 1.800 geflüchteten Menschen im Lauf des Samstags.

Erstaufnahme-Kapazität im Land wurde deutlich aufgestockt

Wie Justizministerin Marion Gentges, lobte Schäfer die starke Aufbauleistung der Helfer, zu denen mit Deutschem Rotem Kreuz, Maltesern, Feuerwehr, THW, Offenburger Stadtverwaltung und Messemitarbeitern auch 40 Wasserbauer des Regierungspräsidiums zählten.

Gentges sprach von der größten Fluchtbewegung in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Bis zu maximal acht Millionen Menschen, schätze die EU-Kommission, könnten die Ukraine verlassen. In Deutschland seien bislang 200.000 registriert, in Baden-Württemberg 6.500. Aber das sei nur eine Untergrenze, weil viele bei Verwandten, Freunden und Privatinitiativen untergekommen seien.

Die Kapazität der Erstaufnahme im Land sei in Abstimmung mit Landkreisen und Kommunen und auf 10.000 aufgestockt worden, die gleichwohl zur Neige gehe, sollte der große Ansturm kommen.

„Die Lage ist sehr dynamisch“, so Gentges. Sie dankte der „Blaulichtfraktion“, der noch einiges abverlangt werde. „Aber Sie wissen, wofür Sie es tun. Für Menschen, die ohne eigene Schuld ihre Heimat verloren haben und Männer und Väter zurückgelassen haben.“ Dann führte der Offenburger Feuerwehrkommandant Peter Schwinn durch zentrale Bereiche der Aufnahmestelle.