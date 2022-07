Landratsamt in Offenburg wird saniert und erhält Neubau

Der Ortenaukreis wird bis 2030 viele Millionen Euro in die Hand nehmen - in eigener Sache: Das Geld wird in einen mehrstöckigen Neubau auf dem Gelände des Landratsamtes in der Badstraße investiert, in eine Sanierung des jetzigen Gebäudes und in eine Modernisierung des bisher vom Technischen Gymnasiums (TG) in der Innenstadt genutzten Gebäudes. Dort sollen mehrere Dienststellen einziehen.

Frisch bezogen wurde das Landratsamt im Frühjahr 1983, also vor fast 40 Jahren. Längst ist es in die Jahre gekommen. Bereits im April 2019 haben Finanzdezernentin Jutta Gnädig und Luzia Bauer, Leiterin Gebäudemanagement, auf Schwachstellen in energetischer und technischer Hinsicht hingewiesen.

Eine Machbarkeitsstudie untersuchte, wie andere Ämter, übers Stadtgebiet von Offenburg verteilt, integriert werden können, wie außerdem das TG-Gebäude genutzt werden kann – wenn Lehrer und Schüler in den Neubau der Gewerblichen Schulen an der Moltkestraße umgezogen sind.

Ideen- und Realisierungswettbewerb für Landratsamt-Erweiterung geplant

Die Verwaltung hat in der Zwischenzeit die Pläne konkretisiert, der Verwaltungsausschuss des Kreistages hat sie am Dienstag erörtert: Demnach soll für die gesamte Entwicklung des Standorts Badstraße 20/20a, Sitz des Landratsamtes, ein städtebaulicher Ideen- und Realisierungswettbewerb erfolgen – für einen neuen, fünfgeschossigen Anbau, den Komplettneubau der Tagungsräume wie auch für die Sanierung des Bestandsgebäudes. Ähnliches soll auch für das TG-Gebäude geschehen.

Gegenüber den Anfangsplanungen hätten sich etliche Änderungen ergeben. Manches sei einer neuen behördlichen Arbeitsweise geschuldet - man denke nur an Front- und Back-Office, Digitalisierung, mobiles Arbeiten, Homeoffice.

Manches erfordere die Explosion der Baupreise: Eine erste Schätzung 2019 ergab für die Sanierung des Hauptgebäudes Kosten in Höhe von 37 Millionen Euro – wobei die vorgesehenen Ausgaben für den Neubau des Tagungstraktes noch nicht eingepreist waren, für den Bau des neuen Verwaltungsgebäudes 17,5 Millionen Euro und für den Umbau des TG knapp acht Millionen Euro. Insgesamt also mehr als 60 Millionen Euro.

Die Verwaltung hebt aber den Zeigefinger: „Diese Daten sind angesichts der Baupreisentwicklung seit 2019, der aktuellen Baukonjunktur, der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, der aktuellen Anforderungen des Klimaschutzes und des veränderten Raumprogramms nicht mehr valide.“

Planung beginnt bereits im September

Konkreteres müssten die Wettbewerbsergebnisse aufzeigen. Aufgrund der wachsenden Bedeutung von Homeoffice sei inzwischen ein um 20 Prozent geringerer Raumbedarf angesetzt, allerdings nicht überall: In Bereichen wie Kfz-Zulassung, Poststelle, Druckerei und in Sekretariaten sei mobiles Arbeiten kaum möglich.

Zunächst soll die Sanierung des TG angepackt werden, bereits im September geht es an die Planung. Anfang 2026 sollen dort jene Dienststellen einziehen, die noch in der Lange Straße 51 angesiedelt sind: Amt für Soziale und Psychosoziale Dienste, Amt für Schule und Kultur sowie Kommunale Arbeitsförderung (KOA). Vorgesehen sind dort 116 Arbeitsplätze.

Das neue Gebäude an der Badstraße soll im dritten Quartal 2027 fertig sein und 149 Arbeitsplätze bieten. Für die etappenweise Sanierung des bestehenden Gebäudes sowie für Abriss und Neubau der Sitzungssäle sind vier Jahre angesetzt. Insgesamt, so Landrat Scherer, soll das Gesamtprojekt 2030 fertig sein.

Mitarbeiter sollen sukzessive umziehen

Sukzessive sollen die bestehenden Mietverträge in der Lange Straße 51, der Hauptstraße 115 und der Kronenstraße 29 aufgelöst werden und die Mitarbeiter an ihre neuen Dienststellen umziehen. Durch die Aufgabe der bislang angemieteten Büroflächen soll jährlich Miete in Höhe von 820.000 Euro eingespart werden.

Von einem „guten Konzept“ sprach CDU-Sprecher Klaus Muttach, von einer plausiblen Planung Grüne-Fraktionschef Alfred Baum. Auch AfD-Kreisrat Thomas Seitz stimmte zu, ebenso Valentin Doll (Freie Wähler), mochte dieser auch nicht verhehlen, dass er einen kompletten Neubau lieber gesehen hätte.

Baum erwähnte am Rande, dass der Neubau der Integrierten Leitstelle samt der geplanten Fällung von Bäumen für Unmut bei vielen Bürgern gesorgt habe. Hans-Peter Kopp (SPD) begrüßte, dass ein Realisierungswettbewerb angesetzt wird. Der Ausschuss stimmte den Plänen einstimmig zu.