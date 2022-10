Zug konnte rechtzeitig bremsen

Lebensgefährliche Aktion: Alkoholisierter 45-Jähriger steht im Bahnhof Offenburg im Gleis

Ein Mann hat sich am Freitagabend im Bahnhof Offenburg in Lebensgefahr begeben. Der 45-Jährige befand sich im Gleis als gegen 20:20 Uhr ein Fernverkehrszug aus Karlsruhe in den Bahnhof Offenburg einfuhr.