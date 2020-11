Ein Lastwagenfahrer kann ja auf seinen Touren so einiges erleben. Doch was einem Trucker an diesem Donnerstag-Nachmittag widerfuhr, war dann doch nicht alltäglich. Als der Mann eine Firma im Industriegebiet in Offenburg belieferte, vernahm er aus dem Sattelauflieger seines Lastwagens Klopfgeräusche. Der Trucker verständigte deshalb umgehend die Landespolizei.

Als die Polizisten dann den Auflieger öffneten, befanden sich vier junge Männer aus Afghanistan auf der Ladefläche. Laut Polizei sind sie zwischen 16 bis 22 Jahren alt. Ausweispapiere hatten die Geflüchteten nicht. Die Bundespolizei, die für derartige Fälle zuständig ist, nahm die unerlaubt Eingereisten sowie den Fahrer mit auf die Dienststelle.

Über Rumänien, Ungarn und Österreich nach Offenburg

Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren die vier Männer in Rumänien auf den Sattelauflieger gelangt und so über Ungarn und Österreich nach Deutschland gekommen.

Alle vier Personen stellten laut Polizei einen Asylantrag und wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Landeserstaufnahmestelle nach Karlsruhe weitergeleitet, bzw. dem Jugendamt übergeben. Auch der Lastwagen-Fahrer konnte die Dienststelle wieder verlassen. Der Straftatverdacht gegen ihn bezüglich einer Schleusung erhärtete sich nicht, so die Polizei.