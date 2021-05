Lkw-Fahrer verursacht Unfall in Offenburg und flüchtet

Beim Wenden hat am Dienstagmorgen ein Lkw-Fahrer in der Rammersweierstraße einen abgestellten Bus beschädigt. Nach Angaben der Polizei flüchtete verließ er daraufhin die Unfallstelle.

Nun müsse sich der Sattelzug-Führer mit einem Ermittlungsverfahren gegen ihn auseinandersetzen. Kurz vor 8 Uhr bemerkte eine Reinigungskraft den Unfall. Durch das Geräusch des Zusammenstoßes sei sie auf den Unfall aufmerksam geworden.

Gemeinsam mit einem weiteren Mitarbeiter fanden sie den Sattelzug bei einer Firma in der Nähe. Die zwischenzeitlich alarmierte Polizei stellten zueinanderpassende Beschädigungen am Lkw sowie am Bus fest. Während der Sattelauflieger keinen nennenswerten Schaden aufwies, schlug dieser am Linienbus mit rund 3.000 Euro zu Buche.