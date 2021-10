Männer gehen am Offenburger Busbahnhof aufeinander los

Nach einem kurzen Wortgefecht kam es zur Eskalation: Ein 22-Jähriger und ein 53-Jähriger schlugen am Busbahnhof aufeinander ein.

Ein 22-Jähriger und ein 53-Jähriger haben sich am Dienstagnachmittag am Zentralen Omnibusbahnhof in Offenburg geprügelt. Wie die Polizei mitteilt, lieferten sich die beiden Streithähne gegen 17.15 Uhr im Bereich einer Bankfiliale zunächst ein kurzes Wortgefecht, bevor sie lieber die Fäuste sprechen ließen und aufeinander einschlugen.

Als die Polizei einschritt und die beiden Kontrahenten trennte, machten sie widersprüchliche Angaben zum Grund für die Auseinandersetzung. Was genau sich vor der Konfrontation zugetragen hat, soll nun in den Ermittlungen geklärt werden.

Polizei sucht Zeugen Zeugen, die den Hergang der Auseinandersetzung beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (07 81) 21 22 00 mit dem Polizeirevier Offenburg in Verbindung zu setzen.