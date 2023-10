Mann fährt auf Drogen und gefährdet den Straßenverkehr in Offenburg

Ein Mann unter Drogeneinfluss ist am Dienstagmorgen in Offenbach ohne Rücksicht auf Verkehrsregeln durch Offenburg gefahren. Dabei kam es zu gefährlichen Situationen.

Ein 36 Jahre alte Mann ist am Dienstagmorgen gegen 7.45 Uhr in Schlangenlinien auf der L98 in Richtung Offenburg gefahren. Die Polizei teilte mit, dass es deshalb beispielsweise zu zwei gefährlichen Situationen mit Lkw-Fahrern gekommen sein.

Polizisten konnten den Mann in der Kronenstraße stoppen

Der Mann geriet auf die Gegenfahrbahn, sodass ein Ausweichmanöver, teils in den Grünstreifen, nötig war. Später überfuhr der Mann eine rote Ampel am Offenburger Ei. Beamte des Polizeireviers Offenburg konnten den Wagen schlussendlich in der Kronenstraße stoppen. Es stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand.

Im Fahrzeug fanden die Polizisten auch eine geringe Menge der verbotenen Substanzen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 36-Jährige in die Obhut eines Familienmitgliedes übergeben. Die ermittelnden Beamten sind nun auf der Suche nach Personen, die durch die Fahrweise gefährdet wurden. Sie können sich unter (07 81) 21 22 00 melden.