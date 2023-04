Zu einem Gerangel ist es in einem Regionalzug zwischen Karlsruhe und Offenburg am Donnerstagnachmittag gekommen. Die Polizei teilte mit, dass ein 30-jähriger Reisender mit einem Ticket für die zweite Klasse in der ersten unterwegs war. Als ihn ein Zugbegleiter darauf ansprach kam es zur Auseinandersetzung und der Reisende schlug dem Zugbegleiter ins Gesicht. Er wurde in Offenburg von der Bundespolizei festgenommen und muss jetzt mit einer Anzeige wegen Körperverletzung und Erschleichen von Leistungen rechnen.