Mann geht in Offenburg mit Glasflasche auf 42-Jährigen los

In einer Unterführung nahe eines Fußballstadions griff der Unbekannte sein Opfer an. Der 42-Jährige kam nach der Tat ins Krankenhaus.

Ein Unbekannter hat am Dienstagabend in der Offenburger Badstraße einen 42-Jährigen mit einer Glasflasche angegriffen. Nach Angaben der Polizei ging der Mann gegen 18 Uhr an einer Bahnunterführung in der Nähe des dortigen Fußballstadions auf sein Opfer los.

Ein Rettungswagen brachte den Verletzten nach der Erstversorgung in das Klinikum Offenburg.

Bei dem Täter soll es sich laut Polizei um einen „dunkelhäutigen“, etwa 30 Jahre alten Mann mit längeren, krausen Haaren handeln. Zur Tatzeit trug er ein türkises T-Shirt.

Polizei sucht Zeugen Die Beamten des Polizeireviers Offenburg bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer (07 81) 21 22 00 zu melden.