Mann greift Angehörige in Offenburg an

Mehrere Zeugen beobachteten am Freitagmorgen, wie ein Mann mit einer Angehörigen körperlich aneinandergeriet. Die Polizei konnte den Mann überwältigen.

Ein Mann hat am Freitagvormittag auf dem Balkon einer Wohnung in der Walnußallee in Offenburg gegen 11.20 Uhr eine Angehörige angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, gingen mehrere Notrufe ein, die sie zu dem Vorfall alarmierten.

Die Beamten konnten mit mehreren im Einsatz befindlichen Streifen den Mann um 11.35 Uhr überwältigen. Hierbei leistete er Widerstand, wodurch sich ein Beamter leicht verletzte. Die Frau erlitt durch den Angriff des Verwandten offenbar leichtere Verletzungen. Die Rettungskräfte versorgten sie dementsprechend und überstellten den Mann im Anschluss in eine Fachklinik.