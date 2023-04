Mann in psychischem Ausnahmezustand droht mit Messer in Offenburg

Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat einen anderen Mann am Mittwochnachmittag in Offenburg bedroht. Die Polizei nahm ihn daraufhin fest.

Mit einem Messer hat ein 33-Jähriger einen 29-Jährigen am Mittwoch um 16.45 Uhr in der Lise-Meitner-Straße in Offenburg bedroht. Die Polizei teilte mit, dass Polizisten ihn wenig später mit mehreren Polizeistreifen festnahmen. Wegen seines unberechenbaren geistigen Zustandes stellten sie sein Messer sicher und brachten ihn in eine Fachklinik. Verletzt wurde dabei niemand.