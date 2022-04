Mann mit etwa 2,5 Promille in Offenburg Auto gefahren

Ein 30-Jähriger ist am frühen Freitagmorgen in Offenburg stark alkoholisiert am Steuer seines Fahrzeugs erwischt worden. Die Polizeibeamten haben die Trunkenheitsfahrt beendet.

Ein Zeuge hat der Polizei am frühen Freitagmorgen einen 30-jährigen Pkw-Fahrer gemeldet, der offenbar in alkoholisiertem Zustand am Straßenverkehr teilnahm. Wie die Polizei mitteilte, trafen die Beamten den Mann gegen 2 Uhr morgens in der Freiburger Straße in Offenburg an.

Der Fahrer unterzog sich einem freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest. Dieser ergab einen Wert von etwa 2,5 Promille. Dem Beschuldigten wurde der Fahrzeugschlüssel abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.