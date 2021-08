Mann rammt Polizeiauto in Offenburg und stellt sich anschließend selbst

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, fuhr der 43-Jährige mit seinem Auto um 16.30 Uhr beim Polizeirevier in Offenburg vor und lenkte sein Fahrzeug in einen dort abgestellten Dienstwagen der Polizei. Anschließend klingelte er am Gebäude des Polizeireviers und stellte sich selbst.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Mann zudem nicht befugt, das Auto zu fahren, mit dem er den Polizeiwagen rammte.

Den Sachschaden am Polizeifahrzeug beziffert die Polizei auf rund 500 Euro. Der Mann wurde dem Personal einer Fachklinik überstellt. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Das Motiv des Mannes ist unklar.